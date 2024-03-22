Российские оккупанты целенаправленно ударили баллистикой по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Значительных разрушений испытала Днепровская ГЭС, куда было два прямых попадания.

Читайте также Массированный удар по энергетике Украины: в каких городах до сих пор нет света

Пидручный: Украинцы забыли значение слов "безопасная ночь"

Из-за значительных повреждений перебои с электричеством были в Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

На варварскую атаку россиян отреагировал капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный. Он опубликовал красноречивые кадры с последствиями ужасного обстрела, а также призвал мобилизоваться вокруг помощи ВСУ. Дмитрий опубликовал реквизиты сбора для наших воинов.

Мир, у вас была безопасная ночь? Украинцы забыли значение слов "безопасная ночь". Это самая большая ракетная атака на энергосистему Украины. Эту нечисть надо уничтожать,

– написал Пидручный.

Реакция Пидручного на массированный обстрел / скриншот

Пидручный призвал поддержать сбор для ВСУ / скриншот

Отметим, что сейчас самая сложная ситуация в Харькове. В результате массированного обстрела город был полностью обесточен. Из-за перебоев с электроснабжением оповещение о воздушной тревоге осуществляется громкоговорителями.