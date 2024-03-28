Наразі не відомо, хто очолить збірну. Чинний тренер Юрай Санітра залишить посаду, яку обіймає з 2016 року.
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У ЗМІ назвали ймовірну причину
Однією з причин припинення співпраці називають незадоволення деяких біатлоністів роботою з ним.
Зазначимо, що словацький фахівець з 2016-го протягом сезону-2020/2021 очолював й жіночу команду, останній рік відповідав за всі чоловічі команди України. Раніше зазначалося, що він працюватиме до завершення циклу Олімпіади-2026.
За підсумками сезону-2023/2024 чоловіча збірна втратила одну квоту через фініш поза топ-10 Кубка націй.
Досягнення тренера у збірній
- Починаючи з сезону-2016/2017, чоловіча збірна України з біатлону здобула дві нагороди на рівні Кубка світу – "срібло" в естафеті (2019/2020) та "бронзу" в індивідуальній гонці Сергія Семенова (2016/2017).
- П'ять разів чоловіча збірна завершувала сезон у топ-10 Кубка націй, зокрема посіла шосте місце у сезоні 2016/2017. У 2019 році Дмитро Підручний вперше став чемпіоном світу з біатлону у гонці переслідування.
- У сезоні 2020/2021 жіноча збірна України під керівництвом Санітри здобула три медалі: два "срібла" Юлії Джими на Кубку світу та "бронзу" у естафеті чемпіонату світу 2021 року.