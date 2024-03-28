Наразі не відомо, хто очолить збірну. Чинний тренер Юрай Санітра залишить посаду, яку обіймає з 2016 року.

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У ЗМІ назвали ймовірну причину

Однією з причин припинення співпраці називають незадоволення деяких біатлоністів роботою з ним.

Зазначимо, що словацький фахівець з 2016-го протягом сезону-2020/2021 очолював й жіночу команду, останній рік відповідав за всі чоловічі команди України. Раніше зазначалося, що він працюватиме до завершення циклу Олімпіади-2026.

За підсумками сезону-2023/2024 чоловіча збірна втратила одну квоту через фініш поза топ-10 Кубка націй.

Досягнення тренера у збірній