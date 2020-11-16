Нападник молодіжної команди німецького "Шальке" Ігаль Брук зізнався, що хоче потрапити в збірну України.

У коментарі для програми "Профутбол Digital" футболіст зізнався, що це є його метою, однак він розуміє, що для її досягнення йому потрібно буде почекати. Форвард планує проявити себе спочатку в молодіжних збірних України.

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"Я хочу грати за національну збірну, не за юнацьку. Це, я думаю, мета всіх українських футболістів. Знаю, що швидко це не вийде. Я тільки один раз грав за збірну до 18 років. Сподіваюся, що в кваліфікації в Ізраїлі в 2021 році, якщо її не скасують, я зможу себе проявити, щоб мене викликали в збірну до 21 року. Якщо вийде і в ній себе показати, то думаю, що нарешті зможу зіграти за національну команду", – сказав Брук.

Що відомо про Ігаля Брука

Батьки нападника – українці. Коли Ігаль був ще зовсім маленьким, його сім'я спочатку переїхала до Ізраїлю, а потім до Канади.

Ігаль влітку вже отримав виклики в збірну U-18. У "Шальке" він перейшов цього літа з канадської команди "Ванкувер Уайткепс Академі".