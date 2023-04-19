Перед матчем между Реалом и Челси (0:2) молодой фанат находился в подтрибунном помещении. Парень не сдерживал эмоций.

Достойно внимания Обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема продлил контракт с Реалом – СМИ

Искренняя детская радость

У мальчика была возможность выходить вместе с футболистами на поле на матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Юный болельщик находился под невероятными эмоциями от того, что мог наблюдать вблизи звезд мирового футбола.

Паренек выкрикивал фамилию почти каждого футболиста, к тому же комментируя их выход в подтрибунное помещение. В частности, мальчика порадовало появление Канте, Куртуа и Жоау Феликса, которому он в след бросил: "У него в FIFA рейтинг 95". Однако больше всего спектр эмоций юного фаната ждал тогда, когда на арене появился Карим Бензема. У действующего обладателя Золотого Мяча он даже спросил, все ли в порядке с его рукой, а когда француз поздоровался с мальчиком, то уровень его радости вырос до бесконечности.

Видео эйфории юного фаната: