Перед матчем між Реалом та Челсі (0:2) юний фанат перебував у підтрибунному приміщенні. Хлопець не стримував емоцій.

Варте уваги Володар "Золотого м'яча" Карім Бензема продовжив контракт з Реалом – ЗМІ

Щира дитяча радість

Хлопчик мав нагоду виходити разом з футболістами на поле на матч чвертьфіналу ЛІги чемпіонів. Юний вболівальник перебував під неймовірними емоціями від того, що міг спостерігати зблизька за зірками світового футболу.

Хлопчина викрикував прізвище майже кожного футболіста, до того ж коментуючи їхній вихід у підтрибуне приміщення. Зокрема хлопчика потішила поява Канте, Куртуа та Жоау Фелікса, якому він у слід кинув: "У нього в FIFA рейтинг 95". Проте найбільше спектр емоцій на юного фаната чекав тоді, коли на арені з'явився Карім Бензема. У чинного володаря Золотого М'яча він навіть запитав, чи все в порядку з його рукою, а коли француз привітався з хлопчиком, то рівень його радості виріс до нескінченності.

Відео ейфорії юного фаната: