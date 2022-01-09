Юный чемпион мира по стрельбе случайно застрелил себя на охоте
Источник:Ansa
Спортсмен Кристиан Гилли, которому было всего 19 лет, умер по собственной неосторожности. Итальянец, который занимался стендовой стрельбой, только недавно завоевал титул чемпиона мира в юниорской категории, и теперь его жизнь трагически оборвалась.
По информации источника, итальянец во время охоты с друзьями в провинции Пиза случайно выстрелил себе в живот. Сообщается, что выстрел произошел после того, как Кристиан наклонился, чтобы взять новые патроны.
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На место трагедии оперативно прибыли спасатели, которые отвезли раненого Гилли в больницу.
Медикам так и не удалось помочь спортсмену, он умер от сильной потери крови и повреждения внутренних органов в результате выстрела.
Кто такой Кристиан Гилли
Гилли подавал большие надежды Италии. В 2021 году Кристиан выиграл "золото" в личном, командном и смешанном командном зачете на чемпионате Европы, который проходил в хорватском Осиеке, а в октябре он стал чемпионом мира на юниорском уровне, одержав победу в Перу.