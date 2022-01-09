За інформацією джерела, італієць під час полювання з друзями у провінції Піза випадково вистрілив собі в живіт. Повідомляється, що постріл стався після того, як Крістіан нахилився, щоб узяти нові патрони.

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На місце трагедії оперативно прибули рятувальники, які відвезли пораненого Гіллі до лікарні.

Медикам так і не вдалося допомогти спортсмену, він помер від сильної втрати крові та пошкодження внутрішніх органів у результаті пострілу.

Хто такий Крістіан Гіллі

Гіллі подавав великі надії Італії. У 2021 році Крістіан виграв "золото" в особистому, командному та змішаному командному заліку на чемпіонаті Європи, який проходив у хорватському Осієку, а у жовтні він став чемпіоном світу на юніорському рівні, здобувши перемогу у Перу.