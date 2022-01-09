По информации источника, итальянец во время охоты с друзьями в провинции Пиза случайно выстрелил себе в живот. Сообщается, что выстрел произошел после того, как Кристиан наклонился, чтобы взять новые патроны.

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На место трагедии оперативно прибыли спасатели, которые отвезли раненого Гилли в больницу.

Медикам так и не удалось помочь спортсмену, он умер от сильной потери крови и повреждения внутренних органов в результате выстрела.

Кто такой Кристиан Гилли

Гилли подавал большие надежды Италии. В 2021 году Кристиан выиграл "золото" в личном, командном и смешанном командном зачете на чемпионате Европы, который проходил в хорватском Осиеке, а в октябре он стал чемпионом мира на юниорском уровне, одержав победу в Перу.