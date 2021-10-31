Юных украинских призеров награждали на фоне баннера с символикой России: скандальное видео

Очень странный и одновременно скандальный эпизод произошел в одной детско-юношеской спортивной школе в Черновцах. Юных спортсменов награждали на фоне изображения русского атлета.

Скандал в Черновцах

Видео на своей странице в фейсбуке с церемонии награждения выложил участник АТО Вальтер Шеффер. В ролике видно, что за спинами юных спортсменов изображена русская символика – двуглавый орел.

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Интересно, почему в украинском спортивном заведении, расположенном на улице Небесной Сотни, есть рисунки со спортсменами-борцами страны-агрессора. В Черновицкой ОГА, которой подчиняется эта школа, пока никак не прокомментировали скандальный инцидент.

Неизвестно почему потенциальных украинских чемпионов награждают на фоне российских спортсменов с их национальными символами. Отметим, что многие украинские звезды спорта отказываются выступать в соседней стране из-за боевых действий.

Видео с ДЮСШ