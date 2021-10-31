Скандал в Черновцах
Видео на своей странице в фейсбуке с церемонии награждения выложил участник АТО Вальтер Шеффер. В ролике видно, что за спинами юных спортсменов изображена русская символика – двуглавый орел.
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Интересно, почему в украинском спортивном заведении, расположенном на улице Небесной Сотни, есть рисунки со спортсменами-борцами страны-агрессора. В Черновицкой ОГА, которой подчиняется эта школа, пока никак не прокомментировали скандальный инцидент.
Неизвестно почему потенциальных украинских чемпионов награждают на фоне российских спортсменов с их национальными символами. Отметим, что многие украинские звезды спорта отказываются выступать в соседней стране из-за боевых действий.
Видео с ДЮСШ
- Недавно бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий резко высказался в сторону украинских футболистов, которые едут играть в Россию: "Мне хотелось, чтобы ребята из России приехали в АТО и посмотрели солдатам в глаза. Позволила бы им совесть перейти в какой-то российский клуб и сказать: "Простите, футбол вне политики?"