Сборная Украины завоевала серебро и бронзу на Юниорском кубке по биатлону в Эстонии
Наши мужчины и женщины успешно провели гонки-эстафеты в Хаанья. На всех украинцы одержали только один штрафной круг, а победу в обоих соревнованиях одержали немцы.
Бронза для женщин
Внимание большинства любителей биатлона приковано к чемпионату мира в Обергофе. Параллельно с ним в эстонской Хаанья проходит Юниорский кубок IBU, где также участвуют украинцы, пишет 24 канал.
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В субботу, 11 февраля, прошли гонки-эстафеты среди женщин и мужчин. Нашей сборной удалось добиться успешного результата в обоих соревнованиях, взяв медали.
Женская команда в составе Елены Огородной, Александры Меркушиной, Юлии Огородной и Дарьи Чалик прошла дистанцию без штрафных кругов. Использовав 10 запасных патронов, украинки заняли третье место, взяв бронзу.
Результаты женской эстафеты на Юниорском кубке IBU:
- Германия (1+8) – 1:07:59
- Франция (1+11) – 1:08:47
- Украина (0+10) – 1:09:04
- Австрия (2+14) – 1:09:54
- Словакия (1+12) – 1:12:00
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Мужское серебро
Мужская команда смогла превзойти показатель девушек. Степан Кинаш, Богдан Борковский, Сергей Супрун и Виталий Мандзин всего раз пошли на штрафной круг и пустили в ход 11 дополнительных патронов.
Это позволило им занять второе место, которое принесло Украине серебро. Впереди оказалась только сборная Германии с гандикапом от украинцев в 16 секунд.
Результаты мужской эстафеты на Юниорском кубке IBU:
- Германия (0+17) – 1:24:51
- Украина (1+11) – 1:25:07
- Франция (2+14) – 1:25:43
- Австрия (3+14) – 1:25:44
- Эстония (1+14) – 1:27:15