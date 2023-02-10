На чемпионате мира по биатлону-2023 завершилась вторая гонка. В спринте неудачно выступила Украина, все наши представительницы оказались вне топ-25 после финиша.

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Особенно неудачно провела соревнование Дарья Блашко, которая оказалась на 84 строчке. Ее попадание в сборную было под вопросом, ведь перед турниром спортсменка перенесла коронавирус.

К сожалению, мы увидели результат Даши. Мы дали ей возможность проверить себя. Долго думали с Юрой Санитрой, будет ли это индивидуальная гонка или спринт. Все же решили спринт, потому что это более короткая дистанция. Видим, что болезнь, которая у нее есть, так просто не проходит. В дальнейшем, я думаю, она здесь уже выступать не будет. А по сезону мы еще увидим. Юрай будет принимать окончательное решение. Ее кто-то заменит из девушек в индивидуалке. Посмотрим, в каком состоянии другие, поговорим. У нас еще есть Любовь Кипяченкова, не будем забывать. Больше рассчитывать на эстафету, но и в индивидуальной гонке могут быть сюрпризы с этой погодой. Если справиться со стрельбой, то может быть хороший результат,

– заявил тренер женской команды Александр Кравченко.

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Отметим, что Дарья показала самый плохой ход в гонке. При 84-м месте из 95-ти она ни разу не промахнулась в стрельбе. Победительницей стала немка Херманн Дениз-Вик, оставившая позади двух знаток – Ханну Оберг и Линн Перссон.

Напомним. Следующим стартом на ЧМ-2023 для украинских биатлонисток будет персьют, который состоится 12 февраля. В преследование отобрались три украинки – Джима, Билосюк и Меркушина.