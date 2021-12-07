Юная фигуристка Элли Маттиуццо погибла в автокатастрофе
7 декабря 2021 , 21:10Читати новину українською
Источник:La Gazzetta dello Sport
Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в результате ДТП. Вместе с ней разбился и ее жених Даниэле Воланти.
Смертельная авария
Авария, в которой погибла пара, произошла еще в субботу, 4 декабря, в окрестностях Сан-Марино. Пара ехала в автомобиле Fiat 500. Пока по невыясненным причинам автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Golf.
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От столкновения Элли Маттиуццо и ее жених погибли на месте. Им обоим было по 18 лет.
Водитель Volkswagen тоже получил травмы, но они оказались не смертельными – его жизни сейчас ничто не угрожает.
- Элли Маттиуццо родилась в Милане. Занималась фигурным катанием.
- Переехала вместе с отцом в Сан-Марино.
- В 2019 году Маттиуццо принимала участие в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии.