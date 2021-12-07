Смертельна аварія
Аварія, в якій загинула пара, сталася ще в суботу, 4 грудня, в околицях Сан-Марино. Пара їхала в автомобілі Fiat 500. Поки з нез'ясованих причин автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з Volkswagen Golf.
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Від зіткнення Еллі Маттіуццо та її наречений загинули на місці. Їм обом було по 18 років.
Водій Volkswagen теж отримав травми, але вони виявилися не смертельними – його життю зараз ніщо не загрожує.
- Еллі Маттіуццо народилася в Мілані. Займалася фігурним катанням.
- Переїхала разом з батьком до Сан-Марино.
- У 2019 році Маттіуццо брала участь у чемпіонаті світу серед юніорів із синхронного катання у Швейцарії.