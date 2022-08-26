Каждый из нас смелый, находится на своем месте и делает все для победы, – Юлия Левченко

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко рассказала, как изменилась жизнь после начала полномасштабной войны. Спортсменка пытается постоянно радоваться настоящему.

Левченко: Поняла, что нужно ценить свою жизнь

Юлия отметила, что каждый из украинцев смелый. Однако отметила мужество украинских военных, защищающих редкую страну от оккупантов.

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Каждый из нас смелый, находится на своем месте и делает все возможное для победы Украины. Тем не менее, я не могу сравнивать свою смелость с отвагой военных, которые сейчас защищают Украину на передовой. И о таких героях мы не должны забывать – наоборот, нужно их всячески поддерживать,

– подчеркнула спортсменка.

Левченко рассказала, как изменились ее приоритеты и желания после полномасштабного вторжения россии.

"Поняла, что нужно ценить свою жизнь. Мы ведь можем планировать что угодно, а потом все внезапно изменится. И еще важно иметь планы на будущее, однако больше радоваться настоящему", – сказала Юлия.

Также легкоатлетка поделилась, что для нее значит Украина и быть украинкой.

Украина – это мой дом. Это место, где я родилась, живу и хочу жить. А быть украинцем или украинкой – это любить свою страну, держаться вместе и даже в самые трудные моменты находить повод улыбаться. Находить что-то положительное – это наша черта, которая помогает бороться со всеми сложностями,

– добавила Левченко.