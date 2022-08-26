Как прошел первый старт для украинок
В финал суперспринта отобрались сразу 4 украинки: Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Валентина Семеренко, пишет 24 канал.
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Супер спринт подобен гонке с массовым стартом. Спортсмены преодолевают 7,5 километра и имеют четыре огневых рубежа: два лежа и два стоя. Вместо этого штрафной круг составляет 75 метров.
Напомним, что сборная Украины досрочно закончила сезон-2021/2022 из-за вторжения россии на территорию Украины. Для национальной команды это первое выступление на международных стартах за последние полгода.
россия и беларусь оказались вне турнира. Также представители этих стран не смогут выступать под эгидой IBU в новом сезоне-2022/2023, если не осудят действия своих стран.
Украинки прошли стрельбу лежачие украинки прошли почти без проблем. Лишь Юлия Джима допустила упущения на первом рубеже.
Анастасия Меркушина идеально прошла все 4 огневых рубежа. Она заняла лучшую строчку среди украинок – 5 место. Дарья Блашко была близка к пьедесталу, однако на последней стрельбе она смазала однажды. Валентина Семеренко промахнулась дважды во время первой стойки.
А вот у Джимы вообще не сложилось со стрельбой. В общем, украинка не закрыла 4 мишени.
Чемпионкой стала итальянка Доротея Вирер, ее землячка Лиза Витоцци стала второй, а "бронза" досталась представительнице Финляндии Анастасии Киннунен.
Результаты суперспринта (женщины)
1. Доротея Вирер (Италия, 0+0+1+1) 19:05.7
2. Лиза Витоцци (Италия, 0+1+1+1) +5.5
3. Анастасия Киннунен (Финляндия, 0+0+0+0) +13.9
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5. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) +30.1
7. Дарья Блашко (Украина, 0+0+0+1) +34.6
16. Валентина Семеренко (Украина, 0+0+2+0) +1:13.1
26. Юлия Джима (Украина, 1+0+1+2) +2:13.7