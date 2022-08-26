Левченко: Зрозуміла, що потрібно цінувати своє життя

Юлія зазначила, що кожен з українців є сміливим. Однак наголосила на мужності українських військових, які боронять рідку країну від окупантів.

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Кожен з нас є сміливим, перебуває на своєму місці та робить усе можливе для перемоги України. Проте я не можу порівнювати свою сміливість із відвагою військових, які зараз захищають Україну на передовій. І про таких героїв ми не повинні забувати – навпаки, потрібно їх усіляко підтримувати,

– наголосила спортсменка.

Левченко розповіла, як змінилися її пріоритети та бажання після повномасштабного вторгнення рф.

"Зрозуміла, що потрібно цінувати своє життя. Адже ми можемо планувати що завгодно, а потім усе раптово зміниться. І ще важливо мати плани на майбутнє, проте більше радіти сьогоденню", – сказала Юлія.

Також легкоатлетка поділилася, що для неї означає Україна та бути українкою.

Україна – це мій дім. Це місце, де я народилася, живу та хочу жити. А бути українцем чи українкою – це любити свою країну, триматися разом і навіть у найскрутніші моменти знаходити привід, щоб усміхатися. Знаходити щось позитивне – це наша риса, яка допомагає боротися з усіма складнощами,

– додала Левченко.

До речі. На початку серпня легкоатлетка вперше повернулася до України після 24 лютого. Вона відвідала знищену окупантами Бородянку.