Юлия Джима стала вице-чемпионкой мира по летнему биатлону
Источник:24 канал
Украинка Юлия Джима выиграла серебряную медаль на летнем чемпионате мира по биатлону в чешском Нове-Место. Она принесла Украине второе место, допустив 2 промаха на стрельбе.
Результаты гонки
1. Маркета Давидова (Чехия)
2. Юлия Джима (Украина)
3. Ирина Казакевич (РБУ)
…
18. Дарья Блашко (Украина)
25. Елена Билосюк (Украина)
26. Ольга Абрамова (Украина)
29. Анна Кривонос (Украина)
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Как развивалась гонка
В финале суперспринта Украина имела сразу 5 представительниц. Вместе с Джимой удачно первый огневой рубеж преодолела Дарья Блашко. И это несмотря на плохую погоду. В частности, в Нове-Место были сильные порывы ветра и дождь.
Джима удачно отработала и на втором огневом рубеже, что не скажешь о Блашко – 2 промаха.
Первый промах Джима допустила на третьем огневом рубеже, однако все равно была среди лидеров. На последней стрельбе Юлия еще раз промахнулась, но вышла в лидеры.
К сожалению, Джима не смогла удержать преимущество. Сверхбыстрая чешка Маркета Давидова опередила украинку в конце гонки.