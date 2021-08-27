Юлия Джима стала вице-чемпионкой мира по летнему биатлону

27 августа 2021 , 17:14
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Источник:

24 канал

Украинка Юлия Джима выиграла серебряную медаль на летнем чемпионате мира по биатлону в чешском Нове-Место. Она принесла Украине второе место, допустив 2 промаха на стрельбе.

Результаты гонки

1. Маркета Давидова (Чехия)
2. Юлия Джима (Украина)
3. Ирина Казакевич (РБУ)

18. Дарья Блашко (Украина)
25. Елена Билосюк (Украина)
26. Ольга Абрамова (Украина)
29. Анна Кривонос (Украина)

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Как развивалась гонка

В финале суперспринта Украина имела сразу 5 представительниц. Вместе с Джимой удачно первый огневой рубеж преодолела Дарья Блашко. И это несмотря на плохую погоду. В частности, в Нове-Место были сильные порывы ветра и дождь.

Джима удачно отработала и на втором огневом рубеже, что не скажешь о Блашко – 2 промаха.

Первый промах Джима допустила на третьем огневом рубеже, однако все равно была среди лидеров. На последней стрельбе Юлия еще раз промахнулась, но вышла в лидеры.

К сожалению, Джима не смогла удержать преимущество. Сверхбыстрая чешка Маркета Давидова опередила украинку в конце гонки.

Автор: Михайло Гема