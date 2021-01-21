Биатлонистка Юлия Джима открыла счет медалей для украинской команды в сезоне-2020/2021. Украинская биатлонистка завоевала "серебро" в индивидуальной гонке в итальянском Антхольце.

После гонки Юлия Джима прокомментировала свое выступление. Об этом сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

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Трасса в хорошем состоянии

Джима стала единственной биатлонисткой, которая преодолела четыре огневых рубежа без единого промаха.

Сегодня, вероятно, мой день. Я очень рада тому, что мне удалось закрыть все мишени на четырех рубежах! Погода сегодня очень хорошая, поскольку я люблю снег, особенно свежий. Трасса в хорошем состоянии. Высота, конечно, давала о себе знать, бежалось очень нелегко,

– сказала Юлия.

Джима призналась, что ей удалось преодолеть 15 километров гонки благодаря поддержке тренеров, которые кричали, что она "идет" на медаль.

"Но когда ехала на финишный круг, и мне кричали, что я борюсь за медали, это, конечно, придало мне сил. Мне удалось дотерпеть, я вторая, и очень рада", – добавила биатлонистка.

Для Джимы "серебро" в Антхольце стало четвертым в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира. Также для Юлии это юбилейная 25-я медаль на этапах Кубка мира.

Как Джима выиграла медаль