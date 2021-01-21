Это придало мне сил: Юлия Джима рассказала, как выиграла серебряную медаль в Антхольце
Биатлонистка Юлия Джима открыла счет медалей для украинской команды в сезоне-2020/2021. Украинская биатлонистка завоевала "серебро" в индивидуальной гонке в итальянском Антхольце.
После гонки Юлия Джима прокомментировала свое выступление. Об этом сообщает сайт Федерации биатлона Украины.
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Трасса в хорошем состоянии
Джима стала единственной биатлонисткой, которая преодолела четыре огневых рубежа без единого промаха.
Сегодня, вероятно, мой день. Я очень рада тому, что мне удалось закрыть все мишени на четырех рубежах! Погода сегодня очень хорошая, поскольку я люблю снег, особенно свежий. Трасса в хорошем состоянии. Высота, конечно, давала о себе знать, бежалось очень нелегко,
– сказала Юлия.
Джима призналась, что ей удалось преодолеть 15 километров гонки благодаря поддержке тренеров, которые кричали, что она "идет" на медаль.
"Но когда ехала на финишный круг, и мне кричали, что я борюсь за медали, это, конечно, придало мне сил. Мне удалось дотерпеть, я вторая, и очень рада", – добавила биатлонистка.
Для Джимы "серебро" в Антхольце стало четвертым в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира. Также для Юлии это юбилейная 25-я медаль на этапах Кубка мира.
Как Джима выиграла медаль
- Залогом удачного выступления Джимы стала стрельба. Украинка быстро и метко отработала на четырех огневых рубежах.
- К сожалению, Лиза-Тереза Хаузер, несмотря на промах, выиграла у Джимы на дистанции 43 секунды.
- Анаис Шевалье-Буше проиграла украинке 20 секунд. У нее тоже была минута штрафа.
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