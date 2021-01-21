Біатлоністка Юлія Джима відкрила лік медалей для української команди у сезоні-2020/2021. Українська біатлоністка здобула "срібло" в індивідуальній гонці в італійському Антхольці.

Після гонки Юлія Джима прокоментувала свій виступ. Про це повідомляє сайт Федерації біатлону України.

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Траса в гарному стані

Джима стала єдиною біатлоністкою, яка подолала чотири вогневі рубежі без жодного промаху.

Сьогодні, мабуть, мій день. Я дуже рада тому, що мені вдалося закрити всі мішені на чотирьох рубежах! Погода сьогодні дуже хороша, оскільки я люблю сніг, особливо свіжий. Траса в гарному стані. Висота, звичайно, давала про себе знати, біглося дуже не легко,

– сказала Юлія.

Джима зізнала, що їй вдалося подолати 15 кілометрів гонки завдяки підтримці тренерів, які кричали, що вона "йде" на медаль.

"Але коли їхала на фінішне коло, і мені кричали, що я борюся за медалі, це, звичайно, додало мені сил. Мені вдалося дотерпіти, я друга, і дуже рада", – додала біатлоністка.

Для Джими "срібло" в Антхольці стало четвертим в індивідуальних гонках на етапах Кубка світу. Також для Юлії це ювілейна 25-а медаль на етапах Кубка світу.

Як Джима виграла медаль