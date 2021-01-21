Це додало мені сил: Юлія Джима розповіла, як виграла срібну медаль в Антхольці
Біатлоністка Юлія Джима відкрила лік медалей для української команди у сезоні-2020/2021. Українська біатлоністка здобула "срібло" в індивідуальній гонці в італійському Антхольці.
Після гонки Юлія Джима прокоментувала свій виступ. Про це повідомляє сайт Федерації біатлону України.
До теми Українка Джима виграла срібло жіночої індивідуалки в Антхольці
Траса в гарному стані
Джима стала єдиною біатлоністкою, яка подолала чотири вогневі рубежі без жодного промаху.
Сьогодні, мабуть, мій день. Я дуже рада тому, що мені вдалося закрити всі мішені на чотирьох рубежах! Погода сьогодні дуже хороша, оскільки я люблю сніг, особливо свіжий. Траса в гарному стані. Висота, звичайно, давала про себе знати, біглося дуже не легко,
– сказала Юлія.
Джима зізнала, що їй вдалося подолати 15 кілометрів гонки завдяки підтримці тренерів, які кричали, що вона "йде" на медаль.
"Але коли їхала на фінішне коло, і мені кричали, що я борюся за медалі, це, звичайно, додало мені сил. Мені вдалося дотерпіти, я друга, і дуже рада", – додала біатлоністка.
Для Джими "срібло" в Антхольці стало четвертим в індивідуальних гонках на етапах Кубка світу. Також для Юлії це ювілейна 25-а медаль на етапах Кубка світу.
Як Джима виграла медаль
- Запорукою вдалого виступу Джими стала стрільба. Українка швидко і влучно відпрацювала на чотирьох вогневих рубежах.
- На жаль, Ліза-Тереза Хаузер попри промах виграла в Джими на дистанції 43 секунди.
- Анаїс Шевальє-Буше програла українці 20 секунд. Вона також мала хвилину штрафу.
Поділитися новиною