Лідерка жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима ризикує пропустити стартовий етап нового сезону Кубка світу. Про це розповів особистий тренер 33-річної біатлоністки Урош Велепець.

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Джима буде готуватися до Гохфільцена

"Перехворіла вона в німецькому Обергофі, тому потрібно було полікуватися. Це було серйозніше, ніж нежить або легка застуда, тому вирішили взяти більше паузу. Тобто вилікуватися на 100% і потім розпочати роботу. Юлія поїхала по завершенню жовтневого збору додому і от цієї суботи, 4 листопада, має відправитися до Австрії. Поспілкувалася з Юраєм Санітрою і вирішила, що поки краще не їхати з ними до фінського Контіолахті та лишитися на три тижні в Європі на висоті. Буде тренуватися і коли почуватиме себе дуже добре, то вирішуватиме з тренером жіночої збірної України стосовно стартів у Швеції чи все ж їхати одразу до Гохфільцену", – відзначив Велепець.

За словами тренера, Джима продовжить підготовку до старту сезону з Дмитром Підручним, який також пропустить стартовий етап.

Ми прийняли рішення, що Юлія Джима буде готуватися до другого етапу Кубка світу в австрійському Гохфільцені. З Юраєм Санітрою, з командою якого вона готувалася, ми оперативно вирішили, що краще поїхати тренуватися до австрійського Обертілліаха та почати сезон вже з другого етапу. Тобто буде з Дмитром Підручним там готуватися, вони будуть разом,

– сказав Велепець.

Новий біатлонний сезон-2023/24 стартує етапом Кубка світу у шведському Естерсунді, який пройде з 25 листопада по 3 грудня. У минулому сезоні Юлія Джима була найкращою серед українок у загальному заліку Кубка світу – 33 місце.

Нагадаємо, Юлія Джима є олімпійською чемпіонкою Ігор-2014 в естафеті. Крім того, в її активі п'ять медалей чемпіонатів світу в естафетних гонках, а також перемога та призові місця в особистих дисциплінах на Кубку світу.