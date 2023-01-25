Первая медаль Украины: Юлия Джима – серебряный призер чемпионата Европы по биатлону

В среду, 25 января, в швейцарском Ленцерхайде состоялась женская индивидуальная гонка по биатлону. Юлия Джима финишировала третьей, но после протеста поднялась на второе место.

У Украины было большое представительство в женской "индивидуалке" – 5 биатлонисток соревновались за награды, две из них – олимпийские чемпионки. Юлия Джима, уже давно являющаяся лидером женской команды, подтвердила свой статус, пишет 24 канал.

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Как было после финиша

Джима показала почти отличную стрельбу, однажды промахнувшись на втором огневом рубеже. Затем Юлия выбила все 10 из 10 и финишировала на третьем месте. Да и это не все!

Украинка уступила победительнице гонки из Италии Микели Каррари 53 секундами, хотя обе по одному разу промахнулись на стрельбе.

Второй стала немка Лиза Мария Шпарк. Могла Джима заехать еще выше, если бы не досадный промах. Ведь серебряный призер из Германии выиграла у Юлии всего 6 секунд и то за счет чистой стрельбы – 20 из 20-ти.

Юлия Джима стала автором первой награды Украины на чемпионате Европы-203 по биатлону. Уже первая гонка соревнований подарила нам медаль.

Второй лучшей среди украинок стала Анна Кривонос, которая финишировала 16-ю с только одним недостатком. Худший результат продемонстрировала, на удивление, другая олимпийская чемпионка в составе Украины Елена Белосюк – 3 промаха и 40-я позиция.

Анастасия Меркушина и Любовь Кипьяченкова показали идентичную стрельбу (3 промаха) и заняли 24-е и 35-е места соответственно.

Протест и серебро для Джимы

Но на этом биатлонная "Санта Барбара" не закончилась. После окончания гонки система электронного отслеживания результатов по ошибке не учла два промаха итальянки Каррары на втором огневом рубеже. Но после просмотра Микели было добавлено две минуты штрафа.

Юлия Джима переместилась на вторую позицию и получила не "бронзу", а "серебро". Ее отставание от новой триумфаторки гонки составило всего 6 секунд. Если бы не досадный промах Юлии, то именно Джима была бы на первой строчке пьедестала.

Победительницей "индивидуалки" автоматически стала немка Лиза Мария Шпарк, которая до протеста финишировала второй. Итальянка Каррара опустилась на 11-е место.

За это в тройку призер попала еще одна представительница Германии Селина Гротиан.

Результаты женской "индивидуалки"

1. Лиза Мария Шпарк (Германия, 0+0+0+0) +47,7

2. Юлия Джима (Украина, 0+1+0+0) +53,2

3. Селина Гротиан (Германия, 0+0+0+2)

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16. Анна Кривонос (0+0+1+0) +2:55,3

24. Анастасия Меркушина (1+1+0+1) +3:41,0

35. Любовь Кипяченкова (1+1+0+1) +4:52,5

40. Елена Белосюк (0+0+0+3) +5:06,0

25 января на чемпионате Европы по биатлону состоится еще и индивидуальная гонка среди мужчин. Начало гонки в 15:00 (по киевскому времени).