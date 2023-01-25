Україна мала велике представництво у жіночій "індивідуалці" – 5 біатлоністок змагались за нагороди, дві з них – олімпійські чемпіонки. Юлія Джима, яка вже давно є лідеркою жіночої команди, підтвердила свій статус, пише 24 канал.

​Оце так Біатлоністка Олександра Меркушина – чемпіонка Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Джима показала майже відмінну стрільбу, одного разу схибивши на другому вогневому рубежі. Далі Юлія вибила усі 10 із 10 та фінішувала на третьому місці.

Українка поступилась переможниці гонки з Італії Мікелі Каррарі 53 секундами, хоча обидві по одному разу схибили на стрільбі.

Другою стала німкеня Ліза Марія Шпарк. Могла Джима заїхати ще вище, якби не прикрий промах. Адже срібна призерка з Німеччини виграла у Юлії лише 6 секунд і те за рахунок чистої стрільби – 20 із 20-ти.

Юлія Джима стала авторкою першої нагороди України на чемпіонаті Європи-203 з біатлону. Вже перша гонка змагань подарувала нам медаль.

Другою найкращою серед українок стала Анна Кривонос, яка фінішувала 16-ю з лише одною хибою. Найгірший результат продемонструвала, на диво, інша олімпійська чемпіонка у складі України Олена Білосюк – 3 промахи та 40-ва позиція.

Анастасія Меркушина та Любов Кип'яченкова показали ідентичну стрільбу (3 промахи) та посіли 24-те та 35-те місця відповідно.

Результати жіночої "індивідуалки"

1. Мікела Каррара (Італія, 0+0+1+0) 44:14,7

2. Ліза Марія Шпарк (Німеччина, 0+0+0+0) +47,7

3. Юлія Джима (Україна, 0+1+0+0) +53,2

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16. Анна Кривонос (0+0+1+0) +2:55,3

24. Анастасія Меркушина (1+1+0+1) +3:41,0

35. Любов Кип'яченкова (1+1+0+1) +4:52,5

40. Олена Білосюк (0+0+0+3) +5:06,0

Зверніть увагу! 25 січня на чемпіонаті Європи з біатлону відбудеться ще й індивідуальна гонка серед чоловіків. Початок перегон о 15:00 (за київським часом).