Тоттенхем знайшов заміну Жозе Моурінью
Під зірковим наставником лондонського Тоттенхема Жохе Моурінью захиталося крісло. Керівництво "шпор" задумується про відставку португальця через невдалі результати.
Джерело:The Telegraph
Нагельсманн – основний кандидат
Тоттенхем розглядає різні варіанти на випадок відставки Жозе Моурінью з поста головного тренера.
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За інформацією британських ЗМІ, основний кандидат на зміну Моурінью – німецький тренер Юліан Нагельсманн. Наразі він очолює РБ Лейпциг.
Повідомляється, що 33-річний німецький фахівець позитивно ставиться до ідеї можливої роботи в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).
У Моурінью начебто є два тижні, за які він повинен виправити результати команди. Втім, Нагельсманн навряд чи вже навесні 2021 року очолить Тоттенхем.
Німець не готовий покинути Лейпциг посеред сезону.
В останніх 10 матчах у різних турнірах Тоттенхем здобув лише 4 перемоги. Команда зазнала 6 поразок. "Шпори" вилетіли з Кубка Англії та опустилися на 9 місце у турнірній таблиці АПЛ.
У скільки Тоттенхему обійдеться звільнення Моурінью?
- За даними ESPN, доля Моурінью навряд чи вирішиться найближчим часом. Звільнення Моурінью обійдеться Тоттенхему приблизно у 30 мільйонів фунтів відступних.
- Контракт 58-річного Моурінью з лондонцями чинний до 2023 року.
- Перед тренером стоїть завдання виграти трофей. Наразі "шпори" мають шанси виграти Кубок англійської ліги та Лігу Європи. Окрім того, Тоттенхем досі має математичні шанси в АПЛ.
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