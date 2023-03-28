Сразу в работу: Тоттенхэм нашел нового тренера, которого только что уволили из топ-клуба
Юлиан Нагельсманн не будет долго сидеть, протирая штаны. Немецкий специалист имеет все шансы продолжить свою деятельность в Туманном Альбионе.
Лондонский Тоттенхэм заинтересован в услугах Юлиана Нагельсманна, которого недавно уволили из Баварии. Стороны уже пытались сотрудничать в прошлом.
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"Шпоры" в поисках нового главного тренера после того, как лондонский коллектив уволил Антонио Конте. Нагельсманная юбка идентична судьбе в состоянии "пивоваров", поэтому амбициозный немецкий специалист желает как можно быстрее погрузиться в работу. Руководство Тоттенхэма тоже не хочет тянуть с назначением нового тренера, а таким образом уже ведет переговоры с кандидатом на должность.
Коллектив из "Туманного Альбиона" уже контактировал с представителями Нагельсманна, поскольку президент "шпор" Леви видит именно в немецком тренере следующего наставника Тоттенхэма. Интересно, что это не первый потенциальный приход Юлиана в команду, поскольку в 2019 году стороны уже контактировали по сотрудничеству, однако они не пришли к общему согласию.
В настоящее время временным наставником Тоттенхэма является Кристиан Стеллини, исполняющий обязанности главного тренера. Его подопечные занимают четвертое место АПЛ, отставая от "бронзового места" всего на один балл.
Нагельсманн в Баварии
- Немецкий специалист перебрался в состояние "пивоваров" после успешного сезона в РБ Лейпиг, с которым он стал бронзовым призером Бундеслиги.
- В самой же Баварии Нагельсманн выигрывал чемпионат Германии, а также дважды становился обладателем Суперкубка страны. А вот в Кубке Германии Юлиан потерпел самое большое поражение в истории Баварии (0:5), которое им нанесла менхендгладбасская Боруссия.
- На европейской арене Нагельсманну не удалось ничего добиться с "пивоварами". На место Юлиана в Баварию пришел другой немецкий специалист, а именно Томас Тухель.