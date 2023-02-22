Немец вместо немца: Ливерпуль нашел замену Клоппу, который еще может спастись против Реала

"Мерсисайдцы" задумываются над новым этапом в истории своего клуба. Тем не менее, Юрген Клопп все еще может сохранить свою прописку в Ливерпуле.

На пост главного тренера "мерсисайдцев" может прийти соотечественник Юрген Клопп. Судьба действующего тренера Ливерпуля решится в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против Реала.

Достойно внимания Слава Богу, что мы не играем с ним еженедельно – Клопп после безумного матча с Реалом

Последний шанс

Дело в том, что дела "красных" в текущем сезоне обстоят далеко не лучшим образом. В Английской Премьер-лиге Ливерпуль занимает восьмое место в турнирной таблице. В Кубке Англии команда вылетела от Брайтона на стадии 1/16 финала, а в Кубке английской лиги уступили Манчестеру Сити еще в 1/8. Также "мерсисайдцы" разгромно отлетели от Реала (5:2) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, что и заставило руководство Ливерпуля задуматься о будущем Клоппа в команде

Ранее Юрген и сам сообщал о своем возможном уходе из команды, однако немецкий специалист намекал, что раньше лета ничего решаться не будет. Сейчас же отмечается, что "днем икс" для Клоппа станет ответный матч против Реала, в котором немцу с командой придется прыгнуть выше своей головы. У руководства Ливерпуля уже есть вариант с потенциальной заменой Клоппу – это главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн, контракт которого с "пивоварами" действует до 2026-го года.

Юрген Клопп в Ливерпуле