Команда Формулы-1 Alpha Tauri определилась, кто станет напарником Пьера Гасли в сезоне-2021. В Формуле-1 дебютирует японец Юки Цунода.

Alpha Tauri 16-го декабря объявила о подписании контракта с Юки Цунодой. В сезоне-2021 японский гонщик заменит в составе команды россиянина Даниила Квята.

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Welcoming @yukitsunoda07 to the team! The Japanese Red Bull & Honda junior driver finished 3rd in this year's Formula 2 Championship



https://t.co/eM5ueQ3yoB pic.twitter.com/pCjt8mZURg — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 16, 2020

JAPAN BACK ON THE GRID! @yukitsunoda07 joins Scuderia AlphaTauri for the 2021 @f1 season! pic.twitter.com/RKzntSQWyZ — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 16, 2020

Повышение в классе

Сезон-2020 Цунода провел в Формуле-2, что вторая по классу серия гонки после Формулы-1. Японец достиг лучшего результата среди новичков.

Цунода занял третье место в общем зачете. Он проиграл чемпиону Формулы-2 немцу Мику Шумахеру всего 15 очков.

Юки Цунода благодарен за переход в Формулу-1 командам Alpha Tauri, Red Bull, Honda и консультанту Red Bull Гельмуту Марко.

Я также должен поблагодарить все команды, за которые выступал в эти годы – особенно Carlin, в которой я так многому научился в этом году. Я осознаю, что в следующем году должен буду стараться оправдать надежды многих японских болельщиков и сделаю все возможное, чтобы и они остались довольны,

– заявил Цунода.

Внимание. Последним японцем в Формуле-1 был Камуи Кобаяси. Он выступал за команду Caterham в сезоне-2014.