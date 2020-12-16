Юки Цунода официально заменит россиянина Квята в Формуле-1
Команда Формулы-1 Alpha Tauri определилась, кто станет напарником Пьера Гасли в сезоне-2021. В Формуле-1 дебютирует японец Юки Цунода.
Alpha Tauri 16-го декабря объявила о подписании контракта с Юки Цунодой. В сезоне-2021 японский гонщик заменит в составе команды россиянина Даниила Квята.
Это интересно Не провел ни одной гонки, а уже хотят выгнать: секс-скандал с российнином Мазепиным в Формуле-1
Повышение в классе
Сезон-2020 Цунода провел в Формуле-2, что вторая по классу серия гонки после Формулы-1. Японец достиг лучшего результата среди новичков.
Цунода занял третье место в общем зачете. Он проиграл чемпиону Формулы-2 немцу Мику Шумахеру всего 15 очков.
Юки Цунода благодарен за переход в Формулу-1 командам Alpha Tauri, Red Bull, Honda и консультанту Red Bull Гельмуту Марко.
Я также должен поблагодарить все команды, за которые выступал в эти годы – особенно Carlin, в которой я так многому научился в этом году. Я осознаю, что в следующем году должен буду стараться оправдать надежды многих японских болельщиков и сделаю все возможное, чтобы и они остались довольны,
– заявил Цунода.
Поделиться новостью
-
Кличко в зале боксерской славы: выдающиеся бои украинца – видео16 декабря 2020 , 16:37
-
Ошибочное решение: экс-игрок сборной Украины сожалеет о переезде в Россию перед Евро-201612 декабря 2020 , 12:48
-
За копейки играть не буду: Милевский признался, где хочет завершить карьеру12 декабря 2020 , 18:18