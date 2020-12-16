Команда Формули-1 Alpha Tauri визначилася, хто стане напарником П'єра Гаслі у сезоні-2021. У Формулі-1 дебютує японець Юкі Цунода.

Alpha Tauri 16-го грудня оголосила про підписання контракту з Юкі Цунодою. У сезоні-2021 японський гонщик замінить у складі команди росіянина Данила Квята.

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Welcoming @yukitsunoda07 to the team! The Japanese Red Bull & Honda junior driver finished 3rd in this year's Formula 2 Championship



https://t.co/eM5ueQ3yoB pic.twitter.com/pCjt8mZURg — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 16, 2020

JAPAN BACK ON THE GRID! @yukitsunoda07 joins Scuderia AlphaTauri for the 2021 @f1 season! pic.twitter.com/RKzntSQWyZ — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 16, 2020

Підвищення у класі

Сезон-2020 Цунода провів у Формулі-2, що друга за класом серія перегонів після Формули-1. Японець досяг найкращого результату серед новачків.

Цнода посів третє місце в загальному заліку. Він програв чемпіону Формули-2 німцю Міку Шумахеру всього 15 очок.

Юкі Цунода вдячний за перехід у Формулу-1 командам Alpha Tauri, Red Bull, Honda та консультанту Red Bull Гельмуту Марко.

Я також повинен подякувати всім командам, за які виступав в ці роки – особливо Carlin, в якій я так багато чому навчився в цьому році. Я усвідомлюю, що в наступному році повинен буду намагатися виправдати надії багатьох японських уболівальників і зроблю все можливе, щоб і вони залишилися задоволені,

– заявив Цунода.

До уваги. Останнім японцем у Формулі-1 був Камуї Кобаясі. Він виступав за команду Caterham у сезоні-2014.