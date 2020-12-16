Юкі Цунода офіційно замінить росіянина Квята у Формулі-1
Команда Формули-1 Alpha Tauri визначилася, хто стане напарником П'єра Гаслі у сезоні-2021. У Формулі-1 дебютує японець Юкі Цунода.
Alpha Tauri 16-го грудня оголосила про підписання контракту з Юкі Цунодою. У сезоні-2021 японський гонщик замінить у складі команди росіянина Данила Квята.
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Підвищення у класі
Сезон-2020 Цунода провів у Формулі-2, що друга за класом серія перегонів після Формули-1. Японець досяг найкращого результату серед новачків.
Цнода посів третє місце в загальному заліку. Він програв чемпіону Формули-2 німцю Міку Шумахеру всього 15 очок.
Юкі Цунода вдячний за перехід у Формулу-1 командам Alpha Tauri, Red Bull, Honda та консультанту Red Bull Гельмуту Марко.
Я також повинен подякувати всім командам, за які виступав в ці роки – особливо Carlin, в якій я так багато чому навчився в цьому році. Я усвідомлюю, що в наступному році повинен буду намагатися виправдати надії багатьох японських уболівальників і зроблю все можливе, щоб і вони залишилися задоволені,
– заявив Цунода.
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