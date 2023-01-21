Ответ на гомофобию в боксе: Юбенк пришел на процедуру взвешивания с повязкой ЛГБТ – видео

Лиам Смит устроил скандальную перепалку с оппонентом из-за подозрения в нетрадиционной сексуальной ориентации. В ответ на это Крис бросил вызов предубеждениям соперника.

В ночь с 21 на 22 января в Манчестере состоится горячее сражение. В ринг выйдут два популярных британских боксера – Крис Юбенк-младший и Лиам Смит.

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Перед поединком между оппонентами возникла скандальная ситуация. На пресс-конференции Смит несколько раз позволил себе гомофобные шутки в адрес оппонента. Лиам признался, что не уверен в традиционной ориентации Юбенка, ведь ни разу не видел его с девушкой.

Видео диалога Смита и Юбенка:

Крис же осудил Лиама за вмешательство в собственную жизнь и даже уколол его тем, что лучше он будет геем, чем предавать жене. А уже на процедуре взвешивания история получила продолжение.

Юбенк-младший явился на нее с "радужной" повязкой в знак поддержки ЛГБТ-сообщества. В итоге Смиту пришлось извиниться. Британский боксерский союз открыл дело против Лиама из-за его гомофобных высказываний.

Дуэль взглядов:

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Отметим, что Юбенку предстояло еще в октябре сразиться с Коннором Бенном, но тот провалил допинг-тест перед поединком. На счету Криса 32 победы в 34 поединках, в том числе 23 – нокаутом. В свою очередь Смит выиграл 32 из 36 своих боев (еще была одна ничья и три поражения).