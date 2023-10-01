Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо подверг критике работу Патрика ван Лаувена в состоянии "горняков". Эксперт отметил, что "кроты" одним решением уничтожили две украинские команды.

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Ряд нерешенных вопросов

Йожеф Сабо выделил несколько главных проблем нынешнего Шахтера. В частности, бывший тренер отметил, что донецкий коллектив взял много новых игроков, еще не влившихся в команду. К тому же Сабо считает, что ван Леувен, возможно, дает большие нагрузки, потому игроки просто "никакие".

Эксперту не импонирует игра "горняков" в защите, поскольку те хоть и подписали новых исполнителей, однако потерявших скорость возрастных (Чигринский и Ракицкий), а также "кроты" не кем подменить опытного Степаненко. Среди кадровых проблем Йожеф также убежден, что Шахтера нет хорошего центрального нападающего, постоянно нагружающего защитников и постоянно открывающегося, поскольку Сикан "не тянет" уровень.

Более того, Сабо уверен, что у "кротов" сейчас нет игровой дисциплины, потому что бывает такое, что соперник атакует, а игроки донецкой команды просто стоят и смотрят. Эксперт считает, что решающим моментом для нидерландца станет ближайший матч Лиги чемпионов против Антверпена. Если же Шахтер проигрывает бельгийцам, то ван Леувен могут уволить.

Бывший тренер также нашел проблему и в возможной замене на пост главного наставника "горняков", поскольку "все украинские топовые тренеры заняты". К тому же Шахтер в большинстве пытается затянуть только иностранных специалистов, но, по мнению Сабо, зарубежные в Украину не поедут, поскольку на территории нашего государства идет кровавая война.

Это катастрофа! Там не только у ван Лаэувени проблема. Кажется, что игроки в Шахтере взлетели и узнали, считая, что они лучше всех в Украине. После ухода Йовичевича у Шахтера не получается ничего. Ван Леувен ничего не может поделать. Выходит так, что одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю, потому что луганскую команду после ухода нидерландца тоже лихорадит,

– сказал Сабо.

Напомним, Шахтер пока идет на 1-м месте в УПЛ, однако после поражения Ворскли (1:2) может уступить лидерство Кривбасса и Динамо, у которых есть матчи в запасе. В ЛЧ Шахтер также проиграл стартовую встречу португальскому Порту (1:3). Заря же, которая в прошлом сезоне стала бронзовым призером чемпионата, занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. В ЛК "бело-черные" в первом поединке получили ничью в игре с Гентом (1:1).