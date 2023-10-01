Рух создал собственную медийную футбольную команду. В состав вошел ряд звездных исполнителей.

Достойно внимания Зинченко уничтожил Забарного, Миколенко проиграл аутсайдеру: как украинцы отыграли крайний тур в АПЛ

Начало нового поджога

В целом мире активно развиваются медийные футбольные лиги. В Украине, к сожалению, пока не удавалось организовать ничего достойного, однако времена идут, а идейные люди скооперировались ради единой цели, поэтому все начинает набирать обороты. В частности, команда Украинской Премьер-лиги уже начинает вносить свой вклад в медийный футбол Украины, поскольку Рух создал команду под событийный формат.

Львовский коллектив стал первым профессиональным клубом, поддержавшим эту идею. В частности, в состав медийной команды "желто-черных" вошел ряд звездных послов, заключивших соглашение с Рухом. Среди них такие фигуры, как Дмитрий Глубокий, Андрей Гаврилов, Александр Волошин и многие другие. Амбасадором львовского коллектива стал даже Степан Гига.

Создание медийной команды Движения:

К тому же, стоит отметить, что команды уже готовят выйти на серьезный уровень, поскольку у них на носу начало Медийной лиги Украины. Первый тур чемпионата состоится уже 8 октября в Киеве, а именно на стадионе местного Локомотива. Участие примут 6 команд, такие как: Сборная комиков, Сборная артистов, Хлопаки (Львов), ПроФан (Ивано-Франковск), Армат (Днепр) и Игнис (Киев). Медийная команда Руха еще не будет стартовать на соревнованиях. Ожидается, что тур лиги будет разыгрываться один раз в месяц, а город, где будут играть команды, всегда будет подбираться другой.

Кстати говоря. Матчи 8 октября начнутся в 10:00 и продлятся до 18:00. В частности, в первом туре между собой сыграют: Армат – ПроФан, Игнис – Сборная Артистов и Сборная Комиков – Хлопаки. К тому же, в день первого раунда на стадионе Локомотива состоится благотворительный матч звезд между коллективами Слава Украины и Героям Слава.

Медийные лидеры команд-участниц новоиспеченных соревнований