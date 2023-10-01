Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував роботу Патріка ван Лаувена в стані "гірників". Експерт відзначив, що "кроти" одним рішенням знищили дві українські команди.

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Низка не вирішених питань

Йожеф Сабо виокремив декілька головних проблем нинішнього Шахтаря. Зокрема, колишній тренер зазначив, що донецький колектив взяв багато нових гравців, які ще не влилися в команду. До того ж Сабо вважає, що ван Леувен, можливо, дає великі навантаження, тому гравці просто "ніякі".

Експерту не імпонує гра "гірників" у захисті, оскільки ті хоч і підписали нових виконавців, проте вікових (Чигринський і Ракицький), які втратили швидкість, а також "кроти" не мають ким підмінити досвідченого Степаненка. Серед кадрових проблем Йожеф також переконаний, що Шахтаря немає хорошого центрального нападника, який постійно навантажує захисників і весь час відкривається, оскільки Сікан "не тягне" рівень.

Ба більше, Сабо перекоанний, що у "кротів" наразі зараз немає ігрової дисципліни, бо буває таке, що суперник атакує, а гравці донецької команди просто стоять і дивляться. Експерт вважає, що вирішальним моментом для нідерландця буде найближчий матч Ліги чемпіонів проти Антверпена. Якщо ж Шахтар програє бельгійцям, то ван Леувен можуть звільнити.

Колишній тренер також знайшов проблему і в можливій заміні на пост головного наставника "гірників", оскільки "усі українські топові тренери зайняті". До того ж Шахтар в більшості намагається затягнути тільки іноземних фахівців, але, на думку Сабо, закордонні в Україну не поїдуть, оскільки на теренах нашої держави триває кривава війна.

Це катастрофа! Там не тільки у ван Лаеувені проблема. Здається, що гравці в Шахтарі злетіли і зазналися, вважаючи, що вони кращі за всіх в Україні. Після того, як пішов Йовічевіч, у Шахтаря не виходить нічого. Ван Леувен нічого не може зробити. Виходить так, що одним рішенням зруйнували і Шахтар, і Зорю, тому що луганську команду після відходу нідерландця теж лихоманить,

– сказав Сабо.

Нагадаємо, Шахтар наразі йде на 1-му місці в УПЛ, проте після поразки Ворсклі (1:2) може поступитись лідерством Кривбасу та Динамо, в яких є матчі в запасі. В ЛЧ Шахтар також програв стартову зустріч португальському Порту (1:3). Зоря ж, яка у минулому сезоні стала бронзовим призером чемпіонату, посідає 14-у сходинку в турнірній таблиці, перебуваючи у зоні вильоту. В ЛК "біло-чорні" у першому поєдинку здобули нічию у грі з Гентом (1:1).