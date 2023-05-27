Рух обошло вниманием: экс-тренер сборной Украины предложил объединиться двум львовским клубам

В скором времени с футбольной карты Украины может исчезнуть один из львовских клубов. Бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо нашел выход с объединением двух львовских клубов.

Еще за несколько туров до окончания сезона УПЛ-2022/2023 появилась информация о прекращении существования футбольного клуба Львов, который доиграет свои последние матчи, ведь и так вылетает из элиты. Выходит, что в украинском первенстве продолжит свои выступления только Движение Григория Козловского.

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Сабо: Львов нельзя оставлять без футбола

Карпаты провалили концовку сезона и потеряли почти все шансы на стыковые матчи за вход в УПЛ. Поэтому, скорее всего, что в следующем сезоне "львы" будут дальше играть в Первой лиге Украины.

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо предложил объединиться двум клубам из Льва. Наставник интересно отделил от них другую львовскую команду Рух. По словам Сабо, это объединение могло создать во Львове новый и сильный коллектив.

"Я считаю, что украинскую Премьер-лигу стоит расширять. Хотя бы до 18 команд. Вот уже оформили путевку в УПЛ Полесье и Оболонь. Есть шансы еще пробиться в элиту в Карпатах со Львова. И вот Львова не стало, а еще и если Карпаты не пройдут... Такой большой, славный, футбольный город как Львов, нельзя оставлять без футбола. Ну да, есть Рух, но...", – сказал специалист.

Надо что-то решать. Как вариант, можно было бы объединить в одну команду то, что останется от Львова, с Карпатами: игроков, материально-техническую базу и создать одну сильную команду, за которой интересно наблюдать. Чтобы боролась за высокие места,

– добавил Сабо.

Напомним, что Рух тоже может вылететь в Первую лигу. После 28 туров клуб идет в зоне стыковых матчей вместе с Вересом. Львовский клуб набрал 28 баллов. Столько же у ровенчан и 12-го Ингульца.

Львов прекращает существование, а у Карпат за тур до окончания сезона ПФЛ имеют лишь математические и нереальные шансы на стыковые матчи. Львовяне уступают 4-му запорожскому Металлургу тремя баллами, а разница голов составляет 6 мячей в пользу клуба из Запорожья.

К слову. СМИ обнародовали информацию о отставку Андрея Тлумака. Зато пресса уже сватает на должность нового главного тренера целый ряд кандидатов: Юрия Мороза, Олега Лужного, Олега Дулуба, Остапа и Мирона Маркевича