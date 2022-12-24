З початком повномасштабної війни спортивна спільнота України об'єдналась навколо боротьби із агресором. Спортсмени допомагають армії та надають гуманітарну допомогу постраждалим.

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Також різні представники активно засуджують росіян за їх дії та агітують за масове їх відсторонення від змагань. У футболі представників РФ викинули зі всіх турнірів УЄФА, тому вони хочуть перейти в азійську конфедерацію.

Цю ідею від РФС прокоментував колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо. Він вважає, що росіян треба максимально ізолювати від цивілізованого світу.

Росія взагалі нікому не потрібна. Але прикро, що є функціонери та політики, які підтримують їх. Їх треба довічно ізолювати. Навіть якщо їх дискваліфікувати на 15 років, то згодом виросте нове покоління, яке візьме до рук автомати і знову піде війною проти України та інших європейських країн. Якщо Росію не зупинити сьогодні, то через якийсь час вони знову підуть воювати. Саме тому Зеленський не йде на переговори. Я з ним цілком погоджуюся,

– заявив Сабо.

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Звинуватив тренер і УЄФА та ФІФА. Він вважає, що головні футбольні організації світу підіграють росіянам і хочуть їх повернути до своїх змагань.

Мені зовсім не подобається позиція ФІФА та УЄФА. На чолі цих організацій сидять люди, котрі продавалися росії за гроші. Майже весь світ не хоче мати справ із Росією, а вони все одно роблять по-своєму. Думаю, без грошей "Газпрому" не обійшлося. Пройде трохи часу і УЄФА, і ФІФА взагалі дозволять російським клубам та збірній брати участь у їхніх турнірах. Я в цьому впевнений. Їх не цікавить те, що в Україні гинуть люди. Таких людей, які підтримують Росію, треба карати! Інфантіно та Чеферін живуть за гроші Росії та інших країн,

– вважає Сабо.

Також спеціаліст розповів, чого бажає Путіну за розв'язану війну в Україні. Йожеф Йожефович вважає, що Росію треба зруйнувати зсередини.

Україна має зробити все, щоб знищити Росію. Просто вигнати окупантів із нашої країни буде недостатньо. Потрібно забрати у них ядерну зброю та зруйнувати економіку, щоб вони навіть за 100 років не змогли відновитися. В мене є мрія – посадити Путіна в клітку й возити по всьому світу. Це не людина, а якась істота–КДБ-іст. Для КДБ-істів люди – це ніщо. Він посилає сотні тисяч мобілізованих на забій,

– зізнався Сабо.

Нагадаємо, що збірна України зіграла лише два матчі зі збірною Росії у 1999 році. Тоді у відборі на Євро "синьо-жовті" взяли 4 бали і залишили суперника за бортом. Саме тоді українською командою керував Йожеф Сабо.

Цікавий факт. Сабо є уродженцем Ужгорода. Але у рік його народження (1940) місто було у складі Угорщини. Він народився у сім'ї етнічних мадярів, а його батько воював за угорську армію під час Другої світової війни.