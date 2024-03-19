"Он же пьяница": Сабо напомнил о прошлых "подвигах" Милевского

Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо жестко прошелся по Артему Милевскому. Авторитетный специалист не может простить своему подопечному злоупотребление алкоголем.

Артем Милевский имел все задатки, чтобы стать одной из звезд европейского футбола. Однако по ряду причин не сумел реализовать свой потенциал.

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Сабо: Не стоит о нем писать постоянно

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо призвал не вспоминать об Артеме Милевском. Ведь его негативному примеру могут последовать молодые футболисты.

"Вот сейчас о Милевском каждый день пишут. Он же пьяница! Зачем о нем столько писать? Такого человека нельзя ставить в пример детям.

Да, Артем был хорошим футболистом, но пошел другим путем. Вылечился от алкоголизма – молодец! Но не стоит о нем писать постоянно, есть более достойные люди, которые заслуживают внимания", – заметил Сабо.

Милевский избавился от алкогольной зависимости