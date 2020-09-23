Новоназначенный тренер "Днепра-1" Йовичевич провел первую тренировку в днепровском клубе. Он также прокомментировал задачи руководства о попадании в еврокубки, отметив, что привык побеждать

Возвращение в украинский футболе является серьезной мотивацией и вызовом, рассказал Йовичевич пресс-службе СК "Днепр-1".

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"Одно очко в трех матчах – результат, который, возможно, не соответствует игре команды. В такой ситуации всегда на команду влияет и давит результат, необходимость выполнить задачу на сезон. Но я считаю, что надо идти от матча к матчу. Жить не чем-то призрачным, а трудом, качественными тренировками", – подчеркнул главный тренер днепрян.

Комментируя вопрос о возможности попадания "Днепра-1" в еврокубки, Йовичевич подчеркнул, что нынешний состав может выполнить эту задачу. В то же время в ближайшие 15 дней еще могут подписать новых игроков, чтобы усилить позиции.

Поэтому еще есть пространство для улучшения команды, чтобы выполнить задачу еще лучше. Еще раз говорю: я первый хочу выигрывать, потому что с детства имею дух победителя. Хочу эту эмоцию передать футболистам. В каждой тренировке, в каждом упражнении должен быть победитель. Для этого будем работать,

– заявил Йовичевич.

В контексте подготовки к следующему матчу против "Александрии" он подчеркнул, что сейчас в первую очередь следует работать над психологией, а не тактикой, мол, плохие результаты в первых матчах давят на команду. Также он рассказал о своем видении стиля игры днепрян.

"Хочу видеть команду агрессивной, компактной, которая понимает игру и что требует ситуация на поле. Я могу иметь философию контроля мяча, но если играю против крепкого соперника, так не получится. Тогда имеем активно действовать без мяча в первой и второй зонах или в высоком прессинге. Хочу, чтобы команда играла в тотальный футбол и понимала игру", – резюмировал наставник "Днепра-1".

Первая тренировка Йовичевича в "Днепре-1": смотрите фото

Коротко о Йовичевиче: