Йовичевич провел первую тренировку в "Днепре-1" и назвал цели на сезон
Новоназначенный тренер "Днепра-1" Йовичевич провел первую тренировку в днепровском клубе. Он также прокомментировал задачи руководства о попадании в еврокубки, отметив, что привык побеждать
Возвращение в украинский футболе является серьезной мотивацией и вызовом, рассказал Йовичевич пресс-службе СК "Днепр-1".
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"Одно очко в трех матчах – результат, который, возможно, не соответствует игре команды. В такой ситуации всегда на команду влияет и давит результат, необходимость выполнить задачу на сезон. Но я считаю, что надо идти от матча к матчу. Жить не чем-то призрачным, а трудом, качественными тренировками", – подчеркнул главный тренер днепрян.
Комментируя вопрос о возможности попадания "Днепра-1" в еврокубки, Йовичевич подчеркнул, что нынешний состав может выполнить эту задачу. В то же время в ближайшие 15 дней еще могут подписать новых игроков, чтобы усилить позиции.
Поэтому еще есть пространство для улучшения команды, чтобы выполнить задачу еще лучше. Еще раз говорю: я первый хочу выигрывать, потому что с детства имею дух победителя. Хочу эту эмоцию передать футболистам. В каждой тренировке, в каждом упражнении должен быть победитель. Для этого будем работать,
– заявил Йовичевич.
В контексте подготовки к следующему матчу против "Александрии" он подчеркнул, что сейчас в первую очередь следует работать над психологией, а не тактикой, мол, плохие результаты в первых матчах давят на команду. Также он рассказал о своем видении стиля игры днепрян.
"Хочу видеть команду агрессивной, компактной, которая понимает игру и что требует ситуация на поле. Я могу иметь философию контроля мяча, но если играю против крепкого соперника, так не получится. Тогда имеем активно действовать без мяча в первой и второй зонах или в высоком прессинге. Хочу, чтобы команда играла в тотальный футбол и понимала игру", – резюмировал наставник "Днепра-1".
Первая тренировка Йовичевича в "Днепре-1": смотрите фото
Коротко о Йовичевиче:
- Он является воспитанником загребского "Динамо", но профессиональную карьеру игрока начинал в резервной команде мадридского "Реала". Успел поиграть и в Украине – с 2002 по 2004 год защищал цвета львовских "Карпат".
- Именно во Львове Йовичевич начал и свою карьеру тренера. Он был наставником "львов" в 2014 – 2015 годах. Последним клубом, который тренировал хорват, было загребское "Динамо", которое он покинул 6 июля 2020 года.