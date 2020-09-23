Новопризначений тренер "Дніпра-1" Ігор Йовічевіч провів перше тренування в дніпровському клубі. Він також прокоментував завдання керівництва про потрапляння в єврокубки, зазначивши, що звик перемагати

Повернення в український футбол є серйозною мотивацією і викликом, розповів Ігор Йовічевіч пресслужбі СК "Дніпро-1".

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"Одне очко в трьох матчах – результат, який, можливо, не відповідає грі команди. У такій ситуації завжди на команду впливає і тисне результат, необхідність виконати задачу на сезон. Та я вважаю, що треба йти від матчу до матчу. Жити не чимось примарним, а працею, якісними тренуваннями", – підкреслив головний тренер дніпрян.

Коментуючи питання про можливість потрапляння "Дніпра-1" у єврокубки, Йовічевіч підкреслив, що нинішній склад може виконати це завдання. Водночас у найближчі 15 днів ще можуть підписати нових гравців, щоб підсилити позиції.

Тож ще є простір для покращення команди, щоб виконати задачу ще краще. Ще раз кажу: я перший хочу вигравати, бо змалку маю дух переможця. Хочу цю емоцію передати футболістам. У кожному тренуванні, у кожній вправі має бути переможець. Для того будемо працювати,

– заявив Ігор Йовічевіч.

У контексті підготовки до наступного матчу проти "Олександрії" він підкреслив, що нині першочергово слід працювати над психологією, а не тактикою, бо, мовляв, погані результати в перших матчах тиснуть на команду. Також він розповів про своє бачення стилю гри дніпрян.

"Хочу бачити команду агресивною, компактною, яка розуміє гру й що вимагає ситуація на полі. Я можу мати філософію контролю м'яча, але якщо граю проти міцнішого суперника, так не вийде. Тоді маємо активно діяти без м'яча в першій і другій зонах або у високому пресингу. Хочу, щоб команда грала в тотальний футбол і розуміла гру", – резюмував керманич "Дніпра-1".

Перше тренування Йовічевіча в "Дніпрі-1": дивіться фото

Коротко про Ігоря Йовічевіча: