Йовичевич не покинет Днепр-1, несмотря на войну в Украине: хорват отвергает предложения клубов

Игорь Йовичевич – хорватский тренер с сине-желтым сердцем. Наставник не планирует покидать Днепр-1.

Цыганик: Он ждет продолжения своей карьеры в Днепр-1

Игорь Йовичевич уехал из Украины в начале войны и вернулся в родную Хорватию. После чего у наставника стали появляться заманчивые предложения от иностранных клубов.

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По информации журналиста Игоря Цыганика, тренер не планирует покидать тренерское кресло днепровского клуба. Специалист ждет победы Украины в войне против России и возобновлении украинского чемпионата. Йовичевич хочет продолжить работу в Днепре-1.

Как будет через неделю, через две недели, начнется или не начнется чемпионат, будет ли мотивация у Йовичевича играть только в еврокубках, а не играть в чемпионате – это, опять же, квалификация тренера. Она должна постоянно подпитываться. Я знаю, что у него есть очень хорошие предложения, реально хорошие предложения, но пока он ждет продолжения своей карьеры в СК Днепр-1,

– рассказал журналист.

Ранее хорватский специалист вместе с супругой выходил на мирные акции в Загребе.

Йовичевич записывал обращение к украинскому народу, который своей несгибаемостью покорил почти всю планету.

. Игорь Йовичевич провел во главе Днепра-1 уже 46 матчей. Первую часть этого сезона днепряне закончили на третьем месте в таблице УПЛ.