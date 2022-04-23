Благотворительный матч ради Украины

45-летний Франческо Коко стал инициатором благотворительного поединка в Салерно. Участие в матче примут итальянские звезды сцены и представители блоггерства, развлечений.

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Встреча на футбольном поле состоится 25 апреля. Все вырученные деньги будут направлены на восстановление роддома и детской больницы в Мариуполе. Напомним, что кадры этих разрушенных медицинских учреждений, в которые 9 марта прилетел "подарок" от оккупантов, шокировали весь мир.

Что известно о Франческо Коко