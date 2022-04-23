Благотворительный матч ради Украины
45-летний Франческо Коко стал инициатором благотворительного поединка в Салерно. Участие в матче примут итальянские звезды сцены и представители блоггерства, развлечений.
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Встреча на футбольном поле состоится 25 апреля. Все вырученные деньги будут направлены на восстановление роддома и детской больницы в Мариуполе. Напомним, что кадры этих разрушенных медицинских учреждений, в которые 9 марта прилетел "подарок" от оккупантов, шокировали весь мир.
Что известно о Франческо Коко
- Левый защитник всю свою карьеру провел в родном итальянском чемпионате. Выступал за ряд клубов – Милан, Торино, Ливорно и Интер.
- В 2001 году отправился в Испанию, где подписал контракт с каталонской Барселоной, за которую играл до 30 июня 2002 года.
- За карьеру отыграл 233 матча, в которых забил 5 голов и сделал 9 ассистов.