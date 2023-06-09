Война его не испугала: Йовичевич не изменил Украине ради предложения из европейского клуба

Информация об уходе Игоря Йовичевича с должности главного тренера Шахтера шокировала украинское футбольное пространство. Однако хорват вообще в свое время мог не возглавить "горняков".

Полномасштабное вторжение России в Украину подвергло сомнению продолжение карьеры Йовичевича в нашей стране. Тогда хорватский наставник уже даже начал искать новые варианты продолжения карьеры, хотя у него был действующий контракт с Днепром-1.

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Не променял УПЛ в Словакию

Вроде бы Йовичевич дал "добро", чтобы возглавить Дунайскую Стредру, но восстановление УПЛ перевернуло все планы с ног на голову. Хорват вызвал шум своим переходом к донецкому Шахтеру, с которым подписал контракт до конца июня 2024 года.

Отметим, что Дунайская Стредра по итогам сезона заняла 2-е место, набрав 67 баллов в 32 турах словацкой Суперлиги. Клуб уступил только Словану из Братиславы.

Теперь стало известно, что "горняки" хотят указать "на двери" хорватскому специалисту. Это стало для всех неожиданностью. Вроде бы такую информацию Йовичевич узнал из прессы, а окончательное решение о тренерских изменениях постановления президент клуба Ринат Ахметов.

Команда в гневе такого решения. Ведь Йовичевич в самое сложное время принял команду и привел ее к золотым медалям УПЛ-2022/2023, выведя в групповой раунд Лиги чемпионов на следующий сезон. Да и у хорвата есть еще год контракта с Шахтером.

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