В этом сезоне норвежец Йоханнес Бё буквально разрывает мир биатлона. Спортсмен на Кубке мира взял семь медалей, в том числе 5 – золотых.

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Продолжил феерию и на седьмом этапе КС в чешском Нове-Место. Программа соревнований стартовала с мужского спринта на 10 километров, который выиграл как раз норвежец.

Этот результат досрочно принес Йоханнесу Малый хрустальный глобус. Он дается лучшему биатлонисту сезона в спринтах. В этом сезоне осталось всего два этапа Кубка мира – в Эстерсунде и Голменколлене.

Впрочем, спринт будет в программе только в Норвегии. Поскольку у Бё есть преимущество над Штурлой Лагрейдом в 210 очков, тот уже никак не обойдет своего соотечественника. За победу в спринте дается 90 баллов.

Зачет Малого хрустального глобуса в спринте в 2023 году:

Йоханнес Бё (Норвегия) – 540 баллов Штурла Лагрейд (Норвегия) – 330 баллов Мартин Понсилуома (Швеция) – 253 балла Тарьей Бё (Норвегия) – 229 баллов Бенедикт Долль (Германия) 225 баллов

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Для Бё это уже третий Малый хрустальный глобус именно в спринте и восьмой – в карьере. Также до этого норвежец трижды выигрывал Большой хрустальный глобус (2019–2021).