Только 25 января в СМИ появилась информация, что вроде бы Эвертона, за который выступает Виталий Миколенко, выставлен на продажу. Президент "ирисок" взялся комментировать эти слухи.

Фархад Мошири не только расставил все точки над "i", но и опроверг данную информацию. Эвертон не продается, хотя в СМИ фигурировала информация о минимуме полмиллиарда фунтов стерлингов, которые получит бизнесмен от продажи футбольного клуба.

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Мошири: Я говорил с топовыми инвесторами

Президент "ирисок" заверил, что имел переговоры с инвесторами, но здесь речь идет вообще не о продаже клуба. Мошири хочет снизить затраты на строительство нового стадиона для Эвертона.

Клуб не продается, но я говорил с топовыми инвесторами, действительно качественными, чтобы покрыть затраты на строительство нового стадиона. Я могу сделать это сам, но я хочу привлечь топовых спортивных инвесторов в Эвертон. Мы близки к сделке. Речь вообще не о продаже клуба. Это принесет больше опыта с точки зрения спонсорства и коммерческого развития. И многие инвесторы имеют необходимые знания,

– рассказал владелец английского клуба.

Арена под названием "Бремли-Мур Док", на строительство которой потратили 550 миллионов евро, должна стать новым домом Эвертона. "Гудисон Парк" же останется в прошлом.

Эвертон после 20 сыгранных матчей близок к вылету из АПЛ – 19 место среди 20 клубов. "Ириски" идут в зоне вылета, опережая в турнирной таблице только Саутгемптон, хотя у обоих аутсайдеров по 15 очков. Ближайший соперник клуба Николенко Борнмут, который идет 18-м, на два балла больше.

В предыдущем туре Эвертон проиграл на выезде Вест Хэму 2:0. После этого поединка Фрэнк Лэмпард был отправлен в отставку с тренерского кресла "ирисок".

Пока команда не получила нового главного тренера. Посматривают вариант по приглашению легенды МЮ Уэйна Руни.

В следующем туре 4 февраля команда украинца сыграет дома против лидера чемпионата Арсенала. Это будет украинская встреча Виталия Миколенко против Александра Зинченко, показывающего в футболке "канониров" фантастическую игру.