Уже через неделю в Европе закроется трансферное окно. Клубы продолжают искать усиление посреди сезона и особенно активно это делают представители АПЛ.

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Был близок к усилению нападения Эвертона. Команда Виталия Миколенко проваливает сезон и держится в зоне вылета, поэтому требует существенного усиления.

Ограбление от Тоттенхэма

Мерсисайдцы договорились с Вильярреалом по аренде голландского нападающего Арно Данжумы. Различные СМИ сообщали, что 25-летний футболист уже прошел медосмотр в состоянии "ирисок", но ситуация в корне изменилась буквально за вечер.

Неожиданно в борьбу за Арно вступил Тоттенхэм и в итоге переманил голландца. "Шпоры" сообщили о подписании Данжумы на похожих на предложение Эвертона условиях – аренда до конца сезона без права выкупа.

Ожидается, что Арно поможет лондонцам в борьбе за место в топ-четверке. Команда Антонио Конте идет пяткой, отставая от зоны ЛЧ на три балла. Впрочем, соперники "шпор" сыграли меньше поединков.

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Шанс перезапустить карьеру

Напомним, что голландец перебрался в Вильярреал в 2021 году. Тогда "Желтая Субмарина" заплатила за него Борнмуту 20 миллионов евро. В первом же сезоне Арно стал полуфиналистом ЛЧ с командой, забив 16 голов в 34 матчах.

Впрочем, из-за травмы Данжума потерял место в основе и в этом году сыграл 17 матчей (6 голов). Также на его счету шесть игр за сборную Нидерландов, за которую он отличился дважды.