Эвертон – Вест Хэм 1:3

Голы: Бету, 56 – Зума, 62, Соучек, 90+1, Альварес, 90+5

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура АПЛ между командами Эвертон и Вест Хэм. В стартовом составе "ирисок" традиционно вышел украинец Виталий Миколенко, пишет 24 Канал.

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Досадное поражение Эвертона

Хозяева поля последний раз побеждали в чемпионате еще в декабре 2023 года. Безвыигрышная серия "ирисок" в АПЛ продолжается уже девять матчей.

Зато Вест Хэст подходил к отчетной встрече в хорошем настроении. В предыдущем туре бывший клуб Андрея Ярмоленко уверенно разобрался с Брентфордом (4:2).

В первом тайме хозяева имели больше возможностей открыть счет. Даже Миколенко несколько раз угрожал воротам "молотобойцев". В конце первой 45-минутки Эвертон получил возможность пробить пенальти. Однако Бету не сумел переиграть голкипера Вест Хэма Ареолу. На перерыв команды ушли при ничейном результате.

Бету реабилитировался на 56-й минуте поединка, воспользовавшись навесом Гарнера. Гости очень быстро восстановили паритет. Результативным оказался розыгрыш углового, после которого Зума сравнял счет.

Настоящая драма разгорелась в компенсированное время. Сначала опорный хав Вест Хэма Томаш Соучек вывел свою команду вперед после невероятного удара в девятку. А добил команду Миколенко мексиканец Альварес, отправив Эвертон в нокаут.

1:3 – домашнее поражение Эвертона от Вест Хэма, которое усложнило турнирное положение команды Шона Дайча.

Турнирное положение команд

Эвертон опустился с 15 на 16 место в таблице АПЛ. У команды Миколенко 25 баллов в 27 матчах.

Вест Хэм поднялся на одну строчку. "Молотобойцы", которые выиграли второй подряд матч, занимают седьмое место.

Видеообзор матча Эвертон – Вест Хэм