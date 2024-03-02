Евертон – Вест Хем 1:3

Голи: Бету, 56 – Зума, 62, Соучек, 90+1, Альварес, 90+1

У суботу, 2 березня, відбувся матч 27-го туру АПЛ між командами Евертон та Вест Хем. У стартовому складі "ірисок" традиційно вийшов українець Віталій Миколенко, пише 24 Канал.

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Прикра поразка Евертона

Господарі поля востаннє перемагали в чемпіонаті ще у грудні 2023 року. Безвиграшна серія "ірисок" в АПЛ триває вже дев'ять матчів.

Натомість Вест Хест підходив до звітної зустрічі в гарному настрої. У попередньому турі колишній клуб Андрія Ярмоленка впевнено розібрався з Брентфордом (4:2).

У першому таймі господарі мали більше можливостей відкрити рахунок. Навіть Миколенко кілька разів загрожував воротам "молотобійців". Наприкінці першої 45-хвилинки Евертон отримав можливість пробити пенальті. Однак Бету не зумів переграти голкіпера Вест Хема Ареолу. На перерву команди пішли за нічийного результату.

Бету реабілітувався на 56-й хвилині поєдинку, скориставшись навісом Гарнера. Гості дуже швидко відновили паритет. Результативним виявився розіграш кутового, після якого Зума зрівняв рахунок.

Справжня драма розгорілася у компенсований час. Спочатку опорний хав Вест Хема Томаш Соучек вивів свою команду вперед після неймовірного удару в дев'ятку. А добив команду Миколенка мексиканець Альварес, відправивши Евертон в нокаут.

1:3 – домашня поразка Евертона від Вест Хема, яка ускладнила турнірне становище команди Шона Дайча.

Турнірне положення команд

Евертон опустився з 15 на 16 місце в таблиці АПЛ. У команди Миколенка 25 балів у 27 матчах.

Вест Хем піднявся на одну сходинку. "Молотобійці", які виграли другий поспіль матч, займають сьоме місце.

Відеоогляд матчу Евертон – Вест Хем