По информации авторитетного британского журналиста из издания The Athletic, Дэвида Орнштейна, мерсисайдскому клубу удалось восстановить часть потерянных очков из-за поданной апелляции, которая была подана почти немедленно после принятия решения лиги. Также отмечают, что независимая комиссия пока не рассмотрела вторую апелляцию со стороны "ирисок".

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Что известно о ситуации

Напомним, что Эвертон был лишен 10 очков в турнирной таблице АПЛ из-за нарушения финансовых правил лиги.

Независимая комиссия вынесла решение о наложении наказания на Эвертон в виде снятия 10 очков за нарушение правил по прибыльности и устойчивому развитию (PSRs).

Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело в независимую комиссию еще ранее в этом году. Во время рассмотрения дела клуб признался в нарушении PSRs за период, законченный сезоном-2021/2022, но степень нарушения оставалась под сомнением.

После пятидневного слушания комиссия установила, что вычисление PSRs для Эвертона за соответствующий период привело к убытку в размере 124,5 миллиона фунтов стерлингов, как сообщает Премьер-лига. Это превысило допустимый лимит в 105 миллионов фунтов стерлингов, установленный в рамках PSRs.

Турнирное положение команды