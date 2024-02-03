Миколенко помог кризисному Эвертону вырвать эффектную ничью против Тоттенхэма: видеообзор камбэка

Тоттенхэм был фаворитом в матче на "Гудисон Парк" и должен был брать три очка на поле Эвертона. Однако мерсисайдцев спас гол в компенсированное время.

Эвертон – Тоттенхэм 2:2

Голы: Харрисон, 30, Брентвейт, 90+4 – Ришарлисон, 4, 41.

В чемпионате Англии стартовал 23 тур АПЛ сезона 2023-2024. В стартовой игре тура Тоттенхэм приехал в гости к аутайдеру турнира Эвертону, пишет 24 канал.

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Тяжелая ситуация Эвертона

Из-за снятия баллов за финансовые нарушения "ириски" в этом сезоне вынуждены бороться за выживание. К матчу со "шпорами" Эвертон подошел с пятиматчевой безвыигрышной серией в АПЛ и в зоне вылета.

Поэтому подопечным Дайча надо было как минимум не проиграть, а лучше и выиграть у лондонцев. Помочь в этом должен был Виталий Миколенко, который традиционно вышел в основе мерсисайдцев на левом фланге обороны.

Хозяева на самом деле дали равный бой "шпорам". Подопечные Постекоглу чуть больше владели мячом, но Эвертон чаще бил по воротам Викарио. Однако в первом тайме "ирисок" положил на лопатки их бывший игрок Ришарлисон.

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Нокдаун от экс-игрока

Уже на четвертой минуте бразилец замкнул прострел от Удоджи, расстреляв Пикфорда. А перед перерывом Ришу удался крутой дальний выстрел из-за пределов штрафной площади.

Однако Эвертон не складывал руки и боролся до конца. Еще в первом тайме между голами Ришарлисона отличился Гаррисон, который при угловом не выключился и добил мяч в сетку после скидки Тарковски.

Во втором тайме "ириски" пытались зажать гостей в их площадке. Впрочем Тоттенхэм удачно играл на контратаках и даже был ближе к третьему голу.

Камбэк на последних минутах

Фортуна же решила улыбнуться именно команде Миколенко в компенсированное время. Помог снова стандарт, а именно подача со штрафного, после которой Брентвейт в упор расстрелял ворота Викарио.

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Таким образом, команда Миколенко вырывает ничью, но продолжает свою непобедимую серию в чемпионате до шести игр. Этот балл позволил мерсисайдцам догнать спасительную зону, поравнявшись по баллам с Лутоном. Однако у соперника есть аж две встречи в запасе.

Следующую же игре Эвертон проведет на выезде против действующего чемпиона Манчестер Сити. Что касается Тоттенхэма, то команда остается четвертой, но по итогам тура может пропустить вперед Астон Виллу, если та переиграет Шеффилд Юнайтед.

Видеообзор матча Эвертон – Тоттенхэм