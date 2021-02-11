Тоттенхэм 10 февраля на выезде сыграл против Эвертона в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Хозяева в голевой перестрелке вышли в четвертьфинал турнира.

Эвертон – Тоттенхэм 5:4

Голы: Калвер-Льюин, 36, Річарлісон, 38, 68, Сигурдссон, 43 (п), Бернард, 97 – Санчес, 3, 57, Ламела, 45+3, Кейн, 83

Достойно внимания: МЮ минимально победил Вест Хэм: травма Ярмоленко и рекорд "красных дьяволов" – видео

Не успел судья сигнализировать о начале матча, как гости уже сменили нули на табло. Санчес лучше всего сыграл на втором этаже после углового и перевел мяч мимо голкипера – 0:1.

Второго гола в матче пришлось ждать 33 минуты. Калвер-Льюин ворвался в штрафную гостей и мощно пробил в ворота соперника. Голкипер вроде бы парировал выстрел, но удар был настолько силен, что мяч таки влетел во владение Тоттенхэма – 1:1.

Уже через две минуты хозяева снова шокировали "шпор". Автор первого гола элегантно пяткой сбросил под удар Ричарлисону, который из пределов штрафной бильярдным ударом вывел Эвертон вперед – 2:1.

Что-то невероятное творилось во встрече. Еще через 5 минут хозяева уже вели в счете с разницей в два мяча. Хладнокровно реализовал пенальти Сигурдссон – 3:1.

Еще до перерыва подопечные Жозе Моуринью забили гол в раздевалку. Ламела в добавленное арбитром к первому тайму время воспользовался неуверенной игрой обороны Тоттенхэма и пробил мимо голкипера – 3:2. Вряд ли кто ожидал такого мощного поединка от команд в Кубке Англии.

После перерыва футболисты даже не думали останавливаться. Уже на 57-й минуте Алдервейрелд выпрыгнул выше после подачи с углового, где на такой сброс уже караулил Санчес и прошил сетку ворот – 3:3.

Уже чуть больше, чем через 10 минут хозяева снова повели в счете. Ричарлиссон получил классную передачу на ход, избежал офсайда и пробил в дальний угол ворот – 4:3 без шансов для голкипера.

В конце встречи Догерти на фланге накрутил опекуна и выполнил идеальную передачу в штрафную прямо на голову Кейну – 4:4.

Судьба выхода в 1/4 финала Кубка Англии решалась в двух дополнительных 15-минутных таймах. В первом Бернард поставил точку во встрече и вывел команду в следующий раунд турнира. Бывший игрок Шахтера получил передачу у ворот Тоттенхэма и мощно в одно касание пробил в угол ворот – 5:4.

Эвертон – Тоттенхэм видеообзор