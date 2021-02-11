Тоттенхем 10 лютого на виїзді зіграв проти Евертона у рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. Господарі у гольовій перестрілці вийшли у чвертьфінал турніру.

Евертон – Тоттенхем 5:4

Голи: Калвер-Льюїн, 36, Річарлісон, 38, 68, Сігурдссон, 43 (п), Бернард, 97 – Санчес, 3, 57, Ламела, 45+3, Кейн, 83

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Не встиг суддя сигналізувати про початок матчу, як гості вже змінили нулі на табло. Санчес найкраще зіграв на другому поверсі після кутового та перевів м'яч повз голкіпера – 0:1.

Другого голу у матчі довелось чекати 33 хвилини. Калвер-Льюїн увірвався у штрафний гостей та потужно пробив у ворота суперника. Голкіпер начебто парирував постріл, але удар був настільки сильний, що м'яч таки влетів у володіння Тоттенхема – 1:1.

Вже через дві хвилини господарі знову шокували "шпор". Автор першого голу елегантно п'яткою скинув під удар Річарлісону, який з меж штрафного більярдним ударом вивів Евертон вперед – 2:1.

Щось неймовірне творилось у зустрічі. ще за 5 хвилин господарі вже вели у рахунку з різницею у два м'ячі. Холоднокровно реалізував пенальті Сігурдссон – 3:1.

Ще до перерви підопічні Жозе Моурінью забили гол у роздягальню. Ламела у доданий арбітром до першого тайму час скористався невпевненою грою оборони Тоттенхема та пробив повз голкіпера – 3:2. Навряд хтось очікував такого потужного поєдинку від команд у Кубку Англії.

По перерві футболісти навіть не думали зупинятись. Вже на 57-й хвилині Алдервейрелд вистрибнув найвище після подачі з кутового, де на таку скидання вже чатував Санчес та прошив сітку воріт – 3:3.

Вже трохи більше, як за 10 хвилин господарі знову повели у рахунку. Річарліссон отримав класну передачу на хід, уникнув офсайду та пробив у дальній кут воріт – 4:3 без шансів для голкіпера.

Наприкінці зустрічі Догерті на фланзі накрутив опікуна та виконав ідеальну передачу у штрафний прямо на голову Кейну – 4:4.

Доля виходу в 1/4 фіналу Кубка Англії вирішувалась у двох додаткових 15-хвилинних таймах. У першому Бернард поставив крапку у зустрічі та вивів команду у наступний раунд турніру. Колишній гравець Шахтаря отримав передачу поблизу воріт Тоттенхема та потужно в один дотик пробив у кут воріт – 5:4.

Евертон – Тоттенхем відеоогляд