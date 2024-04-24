При худшем сценарии: что будет с будущим Миколенко, если Эвертон вылетит из АПЛ
Источник:Трибуна
Английский Эвертон проводит многострадальный сезон-2023/2024 в АПЛ. Команда Шона Дайча еще не гарантировала себе сохранение прописки в английской элите.
После 33-х сыгранных матчей Эвертон идет лишь на 16-м месте среди 20 клубов Английской Премьер-лиги. Отрыв от зоны вылета составляет лишь 5 очков. В "ирисок" пока 30 набранных баллов. Например, в Лутона, который идет 18-м (зона вылета из АПЛ), 25 пунктов.
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Сменит клубную прописку
Британский журналист Энди Брасселл прокомментировал выступления Виталия Миколенко в Эвертоне. Представитель СМИ спрогнозировал, как изменится клубная прописка украинского левого защитника, если "ириски" вылетят в Чемпионшип.
Виталий Миколенко – один из самых заметных исполнителей в многострадальном Эвертоне. Если случится худшее и "ириски" вылетят, то я уверен, что другая команда АПЛ захочет его подписать. Оценка – 7/10,
– рассказал Энди Брасселл.
Впереди у клуба Миколенко еще 5 матчей чемпионата. Ближайший из них будет перенесенный поединок 29-го тура АПЛ против Ливерпуля (начало в 22:00 по Киеву). Также подопечные Шона Дайча сыграют еще против Брентфорда (27 апреля), Лутона (3 мая), Шеффилда (11 мая) и Арсенала (19 мая).
Напомним, что в этом сезоне-2023/2024 Эвертон столкнулся со снятием баллов. С ливерпульского клуба снимали очки из-за нарушения финансового фэйр-плей. В декабре прошлого 2023-го года с команды сняли аж 10 очков. А в начале апреля 2024-го еще 2 пункта.
Как Миколенко выступает за Эвертон
- В январе 2022-го года Виталий Миколенко стал футболистом Эвертона.
- Контракт украинского футболиста с "ирисками" рассчитан до конца июня 2026-го года.
- Всего в футболке английского клуба украинец уже провел 84 матча (3 гола).
- В текущем сезоне-2023/2024 Миколенко уже отыграл за Эвертон 33 поединка, в которых оформил 2 мяча.
- Благодаря хорошим выступлениям футболист самостоятельно поднял свою трансферную цену до 28 миллионов евро.